Аномальная жара в Самарской области отступит на этой неделе

На этой неделе станет чуть прохладнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни 23-25 августа 2021 года. По прогнозу синоптиков, на этой неделе аномальная жара должна отступить.

В понедельник, 23 августа 2021 года, в Самаре будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +30… +32 градусов.

24 августа, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура понизится до +29 градусов.

В среду, 25 августа, также местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+29 градусов.