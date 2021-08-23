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Общество23 августа 2021 6:42

Аномальная жара в Самарской области отступит на этой неделе

Синоптики обещают до +29 градусов и кратковременные дожди
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На этой неделе станет чуть прохладнее

На этой неделе станет чуть прохладнее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни 23-25 августа 2021 года. По прогнозу синоптиков, на этой неделе аномальная жара должна отступить.

В понедельник, 23 августа 2021 года, в Самаре будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +30… +32 градусов.

24 августа, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура понизится до +29 градусов.

В среду, 25 августа, также местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+29 градусов.