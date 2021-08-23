В Борском районе ночью не подпустили лесной пожар к селам

Огонь уже подступал к Борскому, но село удалось отстоять Фото: соцсети

Всю ночь в Самарской области продолжали борьбу с пожарами в Борском районе. Лес по-прежнему горит, однако губернатор Дмитрий Азаров после утреннего заседания штаба озвучил хорошую новость: ночью все населенные пункты удалось отстоять, больше ни одного дома не сгорело. Однако, лес все еще горит и борьба с огнем будет усилена.

- Сегодня в два часа к нам прибывает еще один вертолет МЧС, завтра - самолет Бе-200, это уже принятое решение. Также запросили через центр дополнительную поддержку от министерства обороны, рассчитываем подкрепиться еще самолетами Ил-76 с водосбрасывающими устройствами, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что главное - сохранить жизнь и имущество людей. На утро численность группировки, сражающейся с огнем, составила 611 человек, 150 единиц техники, подтянуты цистерны и автоцистерны.

- Проведу сегодня на месте прием граждан и лично проверю все мероприятия, которые проводятся для безопасности людей, - уточнил губернатор.