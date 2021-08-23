Самарские двигатели обеспечили успешный запуск 34 спутников на орбиту

Специалисты сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечили работу силовых установок на космодромах и подготовку ракеты к старту, провели монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Серийные ракетные двигатели, которые производят на самарском предприятии ПАО «ОДК - Кузнецов» обеспечили успешный запуск ракеты «Союз -2.1б» с телекоммуникационными спутниками OneWeb. Запуск ракеты-носителя был со стартового комплекса «Восток» 22 августа 2021 года.

- Двигатели РД-107А/108А отработали штатно. Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими космическими аппаратами OneWeb прошел успешно, - сообщили в пресс-службе ПАО «ОДК-Кузнецов».

В этом году было проведено 12 успешных запусков ракеты-носителя «Союз». В программе OneWeb это был девятый пуск. Всего на ракетах-носителях будет проведен 21 запуск с 672 спутниками. Спутники OneWeb обеспечат широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру, благодаря полному охвату поверхности Земли.