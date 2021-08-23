В Самаре рассказали, как будут организованы торжественные линейки 1 сентября 2021 года

В этом году обучение проводится будет в очной форме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В партии "Единая Россия" заявили, что образовательный процесс в 2021 году должен быть организован очно. К ученикам и педагогам нельзя допускать ограничения по признаку вакцинирования. Сейчас перевод школьников на дистант не предусмотрен, обучение будет проводится с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм.

В Самаре 1 сентября начнут работать сразу несколько новых школ. Речь идет об учреждениях на Пятой просеке и в поселке Мехзавод. После реконструкции откроется и школа в Новокуйбышевске.

В 2021 году школы региона примут около 40 тысяч первоклашек. Как рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, торжественные линейки пройдут для тех, кто пойдет в первые классы, а также для тех, кто в 2022 году окончит школу.

- У всех остальных учеников пройдут классные часы, - добавил он.

Заболеваемость Covid-19 в губернии держится на высоком уровне, поэтому работать школы будут с ограничениями. Обязательная термометрия на входе, дезинфекция всех поверхностей. наличие рециркуляторов, санитайзеров и антисептиков - все это действовало и в прошлом году. Носить маски будут работники школы и столовой.