В Самарских вузах уже известно в каком формате будут учиться студенты

Студенты будут обучаться в смешанном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К началу учебного года высшие учебные заведения приняли решения о режиме занятий. С 1 сентября будет смешанный формат обучения. Потоковые лекции у студентов будут проводиться дистанционно, об этом сообщили представители университетов.

В Самарском университете имени Королева студенты будут обучаться в смешанном режиме. Потоковые лекции для учащихся будут проводиться в дистанционном формате, а практические в традиционном очном. Из-за пандемии мы будем организовать с 1 сентября занятия, где студенты будут пересекаться малыми группами.

В медицинском университете тоже будет организован смешанный режим обучения. Лекция будут проводиться дистанционно, а семинары, лабораторные и практические на территории университета. Медицинский университет сообщил, что своих студентов они не будут обязывать прививаться.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил, что в Самаре на данный момент третья волна коронавируса. Наш регион только в начале подъема, который нужно оборвать как можно скорее.