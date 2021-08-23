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Общество23 августа 2021 11:42

В Самарских вузах уже известно в каком формате будут учиться студенты

Третья волна коронавируса повлияла режим занятий
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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Студенты будут обучаться в смешанном режиме

Студенты будут обучаться в смешанном режиме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К началу учебного года высшие учебные заведения приняли решения о режиме занятий. С 1 сентября будет смешанный формат обучения. Потоковые лекции у студентов будут проводиться дистанционно, об этом сообщили представители университетов.

В Самарском университете имени Королева студенты будут обучаться в смешанном режиме. Потоковые лекции для учащихся будут проводиться в дистанционном формате, а практические в традиционном очном. Из-за пандемии мы будем организовать с 1 сентября занятия, где студенты будут пересекаться малыми группами.

В медицинском университете тоже будет организован смешанный режим обучения. Лекция будут проводиться дистанционно, а семинары, лабораторные и практические на территории университета. Медицинский университет сообщил, что своих студентов они не будут обязывать прививаться.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил, что в Самаре на данный момент третья волна коронавируса. Наш регион только в начале подъема, который нужно оборвать как можно скорее.