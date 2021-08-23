"Единая Россия" займет третью строчку в бюллетенях на выборах в Самарскую губернскую думу

Представители партии обсудили с президентом народную программу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Президент России Владимир Путин встретился перед осенними выборами с лидерами списка кандидатов из "Единой России". Он обсудил с ними предложения в народную программу партии.

По словам Путина, программа - важный документ, который должен реагировать на то, что происходит в стране и мире. Работу "ЕР" президент оценил высоко, сказывает это в том числе и на том, как Россия прошла период пандемии - лучше многих стран.

Федеральный список кандидатов в депутаты государственной думы стал известен на съезде партии 19 июня. Территориальную группу возглавил губернатор Дмитрий Азаров. В списке также мэр Тольятти Николай Ренц, исполнительный директор общественной организации "Открытое сердце" Регина Воробьева, действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Владимир Гутенев. Партия "Единая Россия" займет третью строчку в избирательном бюллетене на выборах в Самарскую губернскую думу 19 сентября.