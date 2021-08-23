В Самарской области 200 организаций подали заявки на конкурс проектов СОНКО

Участие некоммерческих организаций в социальных проектах становится все важнее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области проводится очередной конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. На него подали заявки почти 200 компаний. Итоги будут подводиться уже в августе.

По поручению главы региона Дмитрия Азарова, существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на гранты для СОНКО. Благодаря софинансированию Фонда президентский грантов он составит 80 млн рублей.

Организатор конкурса - областное минэкономразвития. Его цель - вовлекать некоммерческие организации в решение важных социальных вопросов и воплощать в жизнь полезные инициативы активных граждан. В проекты, получившие гранты в 2020 году, вовлечены свыше 120 тысяч человек.

Конкурс поддерживает проекты в сфере образования и науки, социального обслуживания, в семейных вопросах, в здравоохранении и не только.

- На постоянной основе мы проводим обучение команд СОНКО, даем рекомендации и помогаем с подготовкой технической документации, сопровождаем реализацию их проектов. В этом году в конкурсе принимают участие 194 инициативы социально-ориентированных НКО. В настоящее время завершена процедура экспертизы. Получателей грантов конкурсная комиссия определит до конца августа, - отмечает министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

В 2021 году заявки на СОНКО могут подавать компании, которые осуществляют свою деятельность не менее 6 месяцев. Ранее такая возможность была только у тех, кто работает больше года.

Увеличиваются и размеры финансирования. В этом году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн. рублей. Важно, что победители конкурса этого года смогут подавать отчеты в электронном виде. Также для участников организованы онлайн-консультации.