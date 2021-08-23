В крупном пожаре в Борском районе Самарской области пострадали два человека

Жители двух сел в Борском районе остались без домов и хозяйства Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар в Борском районе. Пожарные сообщили о двух пострадавших в селе Гвардейцы.

Напомним, пожар в селе Гвардейцы произошел 21 августа 2021 года около четырех часов вечера. Пожар начался в поле, но в вскоре огонь перекинулся на жилые дома. В результате огонь уничтожил 14 деревянных домов в селе Гвардейцы Борского района.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, пожарные проводили эвакуацию жильцов. Было спасено 4 человека, а двоим понадобилась медицинская помощь.

- В результате пожара погибших нет, за медицинской помощью обращалось два человека, одному поставлен диагноз: инфаркт, он был госпитализирован в Борскую районную больницу. Второй пострадавший с диагнозом ожоги рук 1-2 степени, ему было назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Стоит отметить, что без крова остались также жильцы села Немчанка. Там сгорело 16 построек. В настоящее время волонтеры организовали в селе Борское сбор для погорельцев. Они просят неравнодушных помочь продуктами, одеждой и водой.