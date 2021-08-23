В Сызрани обсудят развитие туризма в Самарской области

Сызрань хотят сделать привлекательным для туристов городом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Сызрани 24 августа проведут очередную сессию в рамках пилотного проекта по стратегическому развитию отраслевого туристического бизнеса. Инициатором таких мероприятий выступает областное минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.

Встреча пройдет на площадке гостиницы "Каскад". Проектная сессия будет посвящена развитию туризма на территории города.

- Мы приглашаем представителей гостинично-ресторанного бизнеса, туроператоров, ремесленников и местных производителей, заинтересованных в развитии индустрии гостеприимства родного города и региона в целом, - приглашает участников Дмитрий Богданов.

Тем, кто попадет на мероприятие, предстоит обсудить и разработать концепцию конкретных туристических продуктов, которые могут быть востребованы у гостей Сызрани. Это может быть природный туризм. Или, например, гастрономический. Познавательный, промышленный, культурно-исторический, водно-островной и другие виды отрасли. Будут выявлены инициативные предприниматели, которые смогут взять на себя реализацию самых интересных проектов.

Работать над матрицами туристических продуктов участники сессии будут в группах. По итогам обсуждения команды презентуют свои предложения и наработки представителям власти Самарской области и администрации Сызрани, а также крупным туристическим операторам.