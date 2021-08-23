На месте бывшего ГПЗ-4 появится «Самара-сити»

В центре появится дом выстой 250 метров

Городские власти уже согласовали параметры будущего микрорайона. На территории бывшего ГПЗ-4 построят 10 высоток. Четвертый подшипниковый завод эвакуировали в Куйбышев в 1941 году из-за Великой Отечественной войны.

- Там планируется возведение трех зданий в 53 и 75 этажей. Дом-доминанта высотой 250 метров будет расположен на центральной оси квартала. Причем первые этажи этого здания мы хотим сделать в стиле корпуса солдатских казарм. По предварительным расчетам, в домах будет около пяти тысяч квартир. Площадь общественных этажей составит примерно 44 000 кв. метра, - поделился перспективами постройки главный архитектор проекта

Многоквартирные дома будут возводится в границах улиц Луначарского, Московского шоссе и Мичурина.