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Общество23 августа 2021 13:54

На месте бывшего ГПЗ-4 появится «Самара-сити»

Запланирована постройка трех зданий в 53 и 75 этажей
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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В центре появится дом выстой 250 метров

В центре появится дом выстой 250 метров

Городские власти уже согласовали параметры будущего микрорайона. На территории бывшего ГПЗ-4 построят 10 высоток. Четвертый подшипниковый завод эвакуировали в Куйбышев в 1941 году из-за Великой Отечественной войны.

- Там планируется возведение трех зданий в 53 и 75 этажей. Дом-доминанта высотой 250 метров будет расположен на центральной оси квартала. Причем первые этажи этого здания мы хотим сделать в стиле корпуса солдатских казарм. По предварительным расчетам, в домах будет около пяти тысяч квартир. Площадь общественных этажей составит примерно 44 000 кв. метра, - поделился перспективами постройки главный архитектор проекта

Многоквартирные дома будут возводится в границах улиц Луначарского, Московского шоссе и Мичурина.