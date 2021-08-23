В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 437 человек

В Самарской области продолжают заболевать коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 23 августа 2021 года. За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 437 местных жителей.

Всего в Самарской области коронавирус был подтвержден у 86 722 человек с начала пандемии. Из них 75 562 пациента успешно завершили свое лечение, в том числе 233 человка выздоровели за прошедшие сутки.

По данным на 23 августа, за минувший день было зарегистрировано 22 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее количество погибших с начала пандемии достигло отметки 3 046.