В "Жигулевской долине" разработали уникальную технологию по очистке Волги от зеленого цвета

Власти Самарской области считают новый проект уникальным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Состояние Волги в Самарской области у многих вызывает вопросы. Зеленый цвет реки пугает. Тольяттинская компания "Биотехкомп", являющаяся резидентом "Жигулевской долины", создала уникальную установку для переработки сине-зеленых водорослей.

Технология поможет уменьшить негативное влияние на экологию и очистить Волгу. Водоросли после переработки преобразуются в полезные удобрения для сельского хозяйства, а также выделяют биогаз, который может быть полезен для нужд региона.

19 августа на опытном производстве компании побывал губернатор Дмитрий Азаров. Он осмотрел оборудование и провел встречу с руководством компанию, на которой обсудил реализацию проекта. Глава региона пришел к выводу, что технология имеет федеральное значение и может рассматриваться как флагманская.

- Мы разработали прогрессивную технологию в области экологии и энергетики - судносборщик, или комбайн, предназначенный для сбора сине-зеленых водорослей. Она борется с той проблемой, которая существует в волжских водохранилищах. Причём ниже по течению она стоит ещё более остро, чем в нашем регионе, - отметил ведущий специалист и соучредитель компании "Биотехкомп" Евгений Кутузов.

Установка представляет собой самодвижущийся понтон грузоподъемностью 4 тонны. На борту есть технологическое оборудование. Машина способна собирать тонну водорослей за 20 минут. 1 кубометр сине-зеленых водорослей, переработанный по технологии термофильного и мезофильного сбраживания, дает на выходе 200 кубических метров биогаза (метан) и около 30 "зеленых" кВт.

- Активная реализация этого проекта позволит решить вопросы экологии, а самим разработчикам – выйти на новый уровень развития компании, найти потребителей далеко за пределами региона, создавать новые рабочие места, - уверен глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов.

Реализация проекта продолжается. На него будут выделены средства из регионального бюджета.