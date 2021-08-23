В Самаре при строительстве развязки на Ново-Садовой повредили водопровод

В Самаре возможны перебои с водоснабжением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре при строительстве развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии повредили водопровод. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

Был поврежден водопровод диаметром 1 200 мм по которому подается вода в Железнодорожный и Советский районы города. Сейчас там идут аварийный работы, водовод отключен. Пустить воду по другому водоводу возможности нет, так как он уже ранее был отключен из-за дорожных работ.

До конца дня в понедельник, 23 августа, возможны перебои с водоснабжением в Железнодорожном, а также частично в Советском, Ленинском и Октябрьском районах.

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