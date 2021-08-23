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Здоровье23 августа 2021 15:05

В Самарском регионе из-за коронавируса за сутки умерли 22 человека

Всего зафиксировано 437 случаев заболевших
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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Обновленная статистика по коронавирусу на 23 августа 2021 года

Обновленная статистика по коронавирусу на 23 августа 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 августа в Самарском регионе зарегистрировано 445 случаев короновируса. Из 445 заболевших за сутки 417 человек лечились от пневмонии и ОРВИ. Всего за 24 часа было выявлено 202 заболевших в Самаре, 44 в авграде, 52 в Новокуйбышевске, 42 в Волжском районе.

За сутки зарегистрировано 22 смерти:

Мужчины: 44, 60, 66, 66, 68, 75, 79, 81, 90, 94 лет;

Мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

Мужчина 46 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

Женщины: 82, 83, 87, 89 лет;

Женщины 62, 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

По данным на 19 августа, из скончавшихся пациентов самому молодому было 30 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 95,39, по стране — 121,11. Показатель смертности в области — 3,51, по стране — 2,61.

В 26 муниципалитетах менее 20 заболевших: 18 в Октябрьске, 13 в Сызрани, 11 в Кинеле, 8 в Шенталинском районе, 7 в Красноярском районе, 6 в Исаклинском районе, 5 в Пестравском районе, 4 в Кинельском районе, по 3 в Кинель-Черкасском и Ставропольском районах, по 2 в Отрадном, Чапаевске и Камышлинском районах, по 1 в Похвистнево, Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Кошкинском,