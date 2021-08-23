В Сызрани мать алиментщицу отправили на общественные работы за долг в 75 тысяч рублей

В Самарской области мать-алиментщица задолжала сыну 75 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани мать-алиментщица приговорена к 40 часам общественных работ из-за долга своему ребенку в 75 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении ФССП по Самарской области.

Женщина не платила алименты своему малолетнему сыну, воспитанием которого сама не занимается, он находится на попечении государства.

Судебные приставы в отношении должницы составили административный протокол, а суд назначил ей наказание в виде общественных работ.

Теперь женщина займется полезными для общества делами, а если и дальше будет копить долги, то ей грозит уже и уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы до 1 года.