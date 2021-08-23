Дмитрий Азаров рассказал о самарских политиках, которые представят "Единую Россию" на выборах

Губернатор считает, что в Самарской области много полезных инициатив Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Секретарь отделений "Единой России" в Самарской области губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал встречу Владимира Путина с лидерами федерального партийного списка. Глава региона отметил, что инициативы "ЕР" в очередной раз нашли поддержку президента страны.

- Убежден. что развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии партии, которая взяла на себя ответственность за масштабные проекты и социальную стабильность в стране, - отметил Азаров.

Губернатор напомнил про период пандемии, когда активисты "Единой России" организовали деятельность волонтерских центров, которая продолжается до сих пор. Депутаты приняли много непростых решений и инициировали десятки законов, поддержавших экономику и людей в этот трудный период.

- В Самарской области партию представляют опытные политики, умеющие принимать взвешенные и обоснованные решения. Депутаты государственной думы от «Единой России» поддерживают наши инициативы и помогают привлекать федеральные деньги для развития региона, - говорит Дмитрий Азаров.

По его словам, при поддержке партии в области реализуются крупные инфраструктурные проекты. В частности, речь идет о строительстве моста через Волгу.

К важным инициативам, принятым на региональном уровне, относится и возврат льгот ветеранам и труженикам тыла, выплаты из местного бюджета ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая и многие другие. Денежная поддержка предусмотрена и для выпускников, которые выбираются областные учебные заведения для получения высшего и специального образования. Более 30 мер помощи действуют для семей с детьми.

- Чтобы и дальше принимать важные решения и реализовывать наши планы для развития региона и страны, нам важно сохранять это политическое партнерство, - уверен Азаров.