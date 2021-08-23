Водоснабжение в центральной части Самары восстановили по временной схеме

При строительстве транспортной развязки в Самаре повредили водопровод

В центральной части Самары восстановили водоснабжение по временной схеме. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

Как сообщалось ранее, вода поступала с перебоями из-за повреждения трубопровода при строительстве развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Сейчас рабочие восстанавливают поврежденный участок, отмечается, что при необходимости специалисты будут работать всю ночь, что починить трубопровод.

Коммунальщики предупреждают, что с 18:00 до 22:00 в понедельник, 23 августа, может наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения в Железнодорожном, Советском, Ленинском и Октябрьском районах.