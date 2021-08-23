Теперь высотками хотят застроить и стрелку Волги и Самарки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары не одобрили застройку берега Волги высотками. Итоги соответствующих публичных слушаний опубликованы на портале мэрии.

На суд общественности вынесли сразу два проекта многоэтажной жилой застройки на соседних участках на территории бывшего завода клапанов и рядом с ним. Свои проекты представил самарский областной фонд жилья и ипотеки и ООО «Капитал Девелопмент». Застройщики говорили, что новое строительство в этом районе даст новый стимул его развитию. Однако для этого застройщикам необходимо было получить разрешение на отклонение от действующих предельных параметров строительства.

Однако участники публичных слушаний не оценили инициативу строителей. Они указали на то, что строить высотки на этой территории опасно, что многоэтажки закроют панорамный вид, в том числе на деревянную крепость, что социальная и транспортная инфраструктура старого района города не рассчитана на дополнительную нагрузку. А советник губернатора, архитектор Виталий Стадников отметил, что эта территория входит в границы исторического поселения, и необходимо учитывать действующие здесь ограничения по застройке.

В итоге подавляющим большинством голосов горожане проголосовали против планов застройщиков. Однако окончательное разрешение по разрешению или запрету стройки остается за главой города.