ТОАЗ организовал для 170 детей своих сотрудников отдых в Самарской области и на Черном море

Многие ребята уже отлично отдохнули в Циолковском Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На ПАО "ТОАЗ", которое является одним из ведущих производителей аммиака и карбамида в стране, подвели промежуточные итоги летней оздоровительной кампании. Заботе о детях сотрудников здесь уделяется особое внимание, так как социальная политика тут является одним из основных приоритетов.

Так, этим летом около 170 детей сотрудников "Тольяттиазота" получили возможность отдохнуть. Причем сделать это они смогли как в Самарской области, так и на Черноморском побережье. На эти цели ПАО "ТОАЗ" направило 3 млн рублей. Оплачены до 70 % стоимости путевок.

60 ребят побывали в детском оздоровительном лагере "Радуга", где каждая смена длится 17 дней. Они за это время смогли получить массу незабываемых впечатлений, посетить творческие кружки, поучаствовать в мастер-классах и увлекательных квестах, поиграть в футбол, баскетбол и другие игры.

Еще 40 детей отдохнули в лагере "Циолковский", расположенный в экологически чистом месте Красноярского района на берегу реки Кондурча. Летние смены в этом месте длились по две недели и тоже прошли очень полезно.

128 тоазовцев и их детей отдохнут и на Черном море - в санатории "Бирюза". Сделают это они в рамках заводской программы "Мать и дитя". Заезды на 10 дней проходят с июля по сентябрь.

Добавим, что все поездки осуществляются с соблюдением мер безопасности и защиты от коронавируса.