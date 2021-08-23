В Самарской области сотрудник оператора связи продавал данные абонентов

В Самарской области сотрудника оператора связи судили за продажу данных абонентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили сотрудника оператора связи, который продавал данные клиентов. Об этом сообщили в региональном Управлении ФСБ России.

Как выяснилось, работник копировал из базы данных информацию о клиентах, чтобы продать ее третьим лицам. Как выяснилось, всего он таким образом продал более 100 детализаций абонентов.

По факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации из корыстной заинтересованности с использованием своего служебного положения возбудили уголовное дело.

Мужчину судили в Комсомольском суде Тольятти. По данным ФСБ, его привлекли к уголовной ответственности.