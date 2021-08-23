Дмитрий Азаров поблагодарил Александра Карелина за проведение турнира "Новая высота" в Самаре

Встреча прошла в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Секретарь регионального отделения "Единой России" губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем федерального штаба общественной поддержки партии Александром Карелиным. Они встретились в Самаре и обсудили актуальные вопросы, в том числе и пожар в Борском районе.

Глава региона отметил важность слаженной работы общественников и партийцев и поблагодарил штаб за работу по сбору предложений в народную программу "ЕР". По словам Азарова, работа штабов общественной поддержки в стране была невозможно бы без таких людей как Александр Карелин.

- Вы - абсолютно героический человек, который является безусловным авторитетом для абсолютного большинства жителей нашей страны, граждан России и Самарской области. Вы своим примером вдохновляете на подвиги и свершения, на высокое служение родине, - заявил губернатор.

Дмитрий Азаров отметил особую роль Карелина в проведении традиционного турнира по греко-римской борьбе "Новая высота", который пройдет в Самарской области 23 и 24 августа. Глава региона уверен, что забота чемпиона даст новые имена, которые принесут стране и губернии славу.

Губернатор прибыл на встречу из Борского района. Там продолжается борьба со стихийным лесным пожаром. Азаров подчеркнул, что главное сейчас - сохранить жизнь и имущество людей. Отметил он и участие волонтеров и обычных людей в борьбе с ЧП - их помощь точно нелишняя.

Сразу после встречи с Александром Карелиным Дмитрий Азаров вернулась в Борский район, чтобы провести там личный прием граждан.