В Самарской области ожидается ливень с грозами

В Самарской области ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие сутки ожидаются дожди с грозами, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в понедельник вечером, 23 августа, ожидаются грозы, ливень и усиление ветра до 15-20 м/с. Такая же погода сохранится во вторник, 24 августа.

Вместе с тем, по области сохранится жаркая погода, температура воздуха поднимется выше +30 градусов.

В целом до конца недели ожидается неустойчивая погода от небольших дождей до сильных ливней. Не исключается, что температура воздуха понизится до более комфортных значений.