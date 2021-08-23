Создан волонтерский центр по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в Борском районе

В Самарской области планируют оказывать адресную поддержку пострадавшим на пожаре в Борском районе

В Самарской области создан волонтерский центр помощи пострадавшим при пожаре в Борском районе. Центр создан при региональном штабе общественной поддержки "Единой России".

Секретарь реготделения партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил таким образом организовать сбор помощи, что помогать адресно каждому человеку.

Сейчас неравнодушные люди готовы предоставить временное жилье пострадавшим, собрать продукты и предметы первой необходимости.

К работе центра могут присоединиться тольяттинские волонтеры, которые готовы поделиться опытом по патрулированию лесов для предотвращение дальнейших возгораний.