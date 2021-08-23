Дмитрий Азаров: «Нужно в кратчайшие сроки добиться локализации пожара»

Глава региона отметил, что пожарным будет обеспечена бесперебойная поставка продуктов, воды и топлива

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с пожарными, которые ведут борьбу с огнем в Борском районе.

- Бойцы, хочу вас поблагодарить за то важное дело, которое вы делаете. Надежда вся на вас. Угроза населенным пунктам крайне велика при такой погоде. Надо отстоять населенные пункты и в кратчайшие сроки добиться локализации пожара, а в дальнейшем и полной его ликвидации, - сказал глава региона.

Губернатор рассказал, что завтра ожидается прибытие самолета Бе-200, будет обеспечена бесперебойная поставка продуктов, воды и топлива.

В понедельник, 23 августа, удалось уменьшить площадь продолжающегося пожара до 15 гектар, однако, в дальнейшем возникали новые очаги возгорания. Сейчас выставлен личный состав для защиты села Борское.