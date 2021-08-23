Наш поселок отрезан от мира: жители сгоревшей Немчинки пожаловались на отсутствие дороги к селу

Жители сел лишились своих домов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители села Немчанка, пострадавшего от пожара в Борском районе, побывали на приеме у губернатора Дмитрия Азарова. Эти люди лишились жилья, всего имущества. Теперь им положены выплаты: 10 тысяч рублей на человека в первую очередь, еще 100 тысяч рублей на компенсацию утраченного имущества. Также всем обещают помочь в восстановлении жилья - или приобретении нового. Но у жителей остались не только эти вопросы. Например, обитатели Немчанки пожаловались, что их село отрезано от мира - к нему не ведет ни одна официально зарегистрированная дорога.

- Раньше у нас река Домашка была глубокой, а сейчас ничего не осталось, после того, как карпятник сделали и дамбу. Это одна причина того, что пожары такие страшные. А еще у нас нет нормальной дороги. Мы даже когда эвакуировались - выехали на дамбу, а вокруг уже огонь. Даже школьникам приходится до автобуса добираться, перепрыгивая рельсы, без семафора, без всего, - пожаловалась местная жительница Ольга.

Глава Борского района подтвердил - официально ни одного въезда в село нет. Была старая дорога - но сейчас власти не могут найти юридических оснований, чтобы ее на баланс принять. Дмитрий Азаров отметил, что это непорядок: дороги нет, дети бегают через ж/д пути, где нет переезда. И поручил разобраться с этой проблемой и найти варианты ее решения не в дальней перспективе, а максимально срочно.

Напомним, что несколько сел Борского района пострадали в пожарах в эти выходные. До сих пор огонь тушат в Бузулукском бору. Пожарные работают в полную силу, волонтеры приходят им на помощь.

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