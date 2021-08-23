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Общество23 августа 2021 20:35

В Тольятти военные ЦВО провели мини-концерт для 99-летнего ветерана, участника Курской битвы

Оркестр исполнил попурри из известных военных мелодий
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Тольятти провели мини-концерт для участника Курской битвы

В Тольятти провели мини-концерт для участника Курской битвы

В Тольятти военные ЦВО провели мини-концерт для ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы 99-летнего Василия Козлова.

23 августа 1943 года считается днем окончательного разгрома Красной армией немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Эта дата отмечается как День воинской славы.

Василий Козлов в годы войны проходил службу на Сталинградском, Юго-Западном и Украинском фронтах, а также на Орловско-Курской дуге.

Оркестр бригады специального назначения исполнил попурри из известных военных песен, послушать оркестр ветеран вышел к подъезду. Его поздравили представители бригады и ветеранских организаций.

В Тольятти провели мини-концерт у дома участника Курской битвы