Выплаты, соцконтракты, деньги на восстановление: как помогут погорельцам из Борского района

Губернатор провел прием погорельцев

23 августа Дмитрий Азаров провел прием жителей сел Борского района, которые лишились жилья в результате пожаров. Все они получат помощь от государства, но глава региона решил с каждым побеседовать лично и заверить, что без поддержки никто не останется. На прием пришли жители села Гвардейцы и Немчанка. Эти люди остались без вещей, живности и крыши над головой. Среди пострадавших - многодетня семья. У Олеси и Александра трое детей. Сейчас большую семью приютили соседи. Муж с женой не хотят уезжать из села и мечтают заново отстроить свой дом.

- Вы работаете? А руками что-то делаете? Сварщик - востребованная профессия. Можем помочь по соцконтракту, нужно и самозанятость оформить. Особое должно быть отношение к многодетным, проконтролируйте, - обратился губернатор к Марине Антимоновой, главе минсоца. Семья теперь получит денежные выплаты на первое время - по 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей на компенсацию ущерба. А еще государство поможет им отстроиться - до холодов.

А вот Галина и Вадим Романовы готовы покинуть село, где жили уже 30 лет и переехать ближе к детям, в Кинель-Черкасский район.

- Понимаем, что случалась беда. Специалисты социальной службы помогут сделать все необходимые расчеты. Самое главное, что вы живы и здоровы. А в приобретении жилья поможем, - отметил Дмитрий Азаров.

Конечно же, потерю жилья люди перенесли не просто. Многим понадобилась помощь медиков - особенно пожилым. У некоторых подскочило давление. Всем помогали врачи - здоровье жителей остается под контролем. В пункты временного размещения никто не поехал. Размещение в санатории может понадобиться пожилым супругам Мурса - они согласны переехать, если будут хорошие условия. Сейчас бабушку с дедушкой приютили дети, но в тесном доме очень шумно.

А еще поддержку окажут фермерам, чье КФХ серьезно пострадало от огня.

- Сгорело все имущество. Мы бы хотели продолжать работать. Но как восстановить, с чего начать, не знаем, - рассказала работница фермы Ирина Маликова. Губернатор отметил, что начать восстановление можно по социальному контракту. Есть и другие меры поддержки.

- Для старта бизнеса всем поможем, - уточнил губернатор.