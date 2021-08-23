Заброшенный корпус снесли на территории ЗИМа в Самаре

В Самаре сносят здания на территории ЗИМа

Заброшенный цех бывшего завода ЗИМ снесли в Самаре. Видео с территории, на которой раньше располагался завод, выложил на своем YouTube-канале блогер Сергей Бобин.

Территория бывшего завода пребывает в запустении. Однако, несколько корпусов еще используются, так один из них стал торговым домом "Захар".

В комментариях предполагают, что оставшиеся разрушенные корпуса будут еще долго сносить, отмечая, что это прочные здания советской постройки.

Скорее всего, на месте прежнего завода построят высотки, но некоторые считают, что там лучше бы смотрелась парковая зона.