В общественном транспорте Самары увеличат количество рейдов по выявлению «антимасочников»

В общественном транспорте усиливают проверки. Фото - администрация Самары

В Самаре в общественном транспорте увеличат количество рейдов по выявлению нарушителей масочного режима. Об этом сообщают в городской администрации.

Новые бригады проверяющих начали работать на этой неделе, они стартовали с улиц Красноармейской и Фрунзе, а в дальнейшем охватят все районы и виды транспорта. Среди проверяющих теперь также представители минтранса региона, которые проверяют выходящий на маршрут транспорт.

Наиболее активным противникам масочного режима грозит штраф до 30 тысяч рублей. В этом году начались судебные разбирательства в отношении 339 человек.

Проверки усиливают из-за сложной эпидемиологической обстановки. Ежедневно в Самарской области находят более 400 новых заразившихся коронавирусом.