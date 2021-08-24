Памятник Высоцкому вернули к зданию Дворца спорта на Молодогвардейской

К Дворцу спорта вернули памятник Высоцкому. Фото - facebook Дмитрия Орлова

Памятник Владимиру Высоцкому вернули к зданию ледового Дворца спорта на Молодогвардейской. Об этом на своей странице в Facebook написал архитектор Дмитрий Орлов.

Памятник вернулся на свое место после ремонта. Ранее сообщалось, что будет благоустроена территория вокруг памятника, там сделают подсветку и поставят лавочки.

Памятник Владимиру Высоцкому был установлен в январе 2008 года еще около старого Дворца спорта. Именно в том дворце в 1967-м году Высоцкий впервые выступил перед многотысячной аудиторией. На его концерт тогда пришли примерно 7 тысяч человек.