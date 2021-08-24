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Спорт24 августа 2021 10:44

"Сочи" хочет отобрать первую в сезоне победу "Крыльев Советов" в РПЛ

Сочинцы считают, что судья не заметил, как мяч попал в руку самарскому защитнику
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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"Крылья Советов" дома победили "Сочи"

"Крылья Советов" дома победили "Сочи"

В футбольном клубе "Сочи" рассматривают возможность обращения в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с самарскими "Крыльями Советов". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

Самарские "Крылья Советов" в прошедшие выходные в домашней игре одержали первую победу в РПЛ в начавшемся сезоне, обыграв "Сочи" со счетом 1:0.

В сочинском клубе намерены пожаловаться из-за момента в концовке матча. В команде считают, что после удара нападающего "Сочи" по воротам "Крыльев" мяч попал в руку самарскому защитнику. Тогда игры была продолжена, система VAR на матче не применялась.

Сейчас с единственной победой в сезоне по итогам пяти игр самарцы занимают лишь 15-ю строчку в турнирной таблице. "Сочи" идет на 5-м месте.