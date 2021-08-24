Александр Карелин оценил работу штаба общественной поддержки "Единой России" в Самарской области

Александр Карелин поблагодарил самарских коллег за работу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Накануне Самару посетил известный спортсмен и руководитель федерального штаба общественной поддержки "Единой России" Александр Карели. Он оценил работу региональных коллег из партии и узнал, как они участвовали в формировании народной программы.

Сенатор отметил, что местные общественники внесли весомый вклад в программу. С работы штаба пример брали по всей стране. Тысячи наказов и систематизация запросов от партнеров из общественных организаций и добровольческих структур позволяют детально и более тщательно рассказать о тех ожиданиях, которые связаны с выборами.

- Наши эксперты в каждой отрасли помогут не только собрать, но и разъяснить те пожелания, которые войдут в программу, когда ее примут на съезде партии, - заявил Карелин.

Секретарь регионального отделения "ЕР" Дмитрий Азаров поделился, что более 205 тысяч человек внесли свои предложения в народную программу. Кроме того, самарцы оставили более 14 тысяч инициатив на сайте np.er.ru. Обратная связь налажена и это важно.

Во время своего выступления высокопоставленный гость также поддержал предложение губернатора Дмитрия Азарова об адресной помощи пострадавшим при пожарах в Борском районе. Поддержка, разъяснительная работа, патрулирование - это все, что сегодня необходимо делать.