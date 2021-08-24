Кредитный портфель ВТБ в Самаре превысил 158 млрд рублей

Основной объем выданных кредитов приходится на кредиты наличными.

Портфель привлеченных средств клиентов всех сегментов составил на 1 июля 178,4 млрд рублей, рост на 2%.

Розничный кредитный портфель по итогам отчетного периода вырос на 10%, достигнув 76 млрд рублей. Всего за первых шесть месяцев года жители Самарской области оформили в ВТБ свыше 22 тысяч кредитов на общую сумму 19,4 млрд рублей. Это на треть больше по числу займов и на 39% по объему, чем за аналогичный период 2020 года.

Основной объем выданных кредитов приходится на кредиты наличными: за полгода банк предоставил 17,4 тысячи таких займов на сумму 11,2 млрд рублей, что на 67% превышает результат прошлого года. Портфель потребительских кредитов вырос на 16% и составил 34,2 млрд рублей. На втором месте по продажам находится ипотека. За январь-июнь ВТБ провел в регионе 3,6 тысяч сделок по покупке жилья на 7,2 млрд рублей, рост по сравнению с первым полугодием 2020 года на 11%. Портфель ипотеки достиг 36,8 млрд рублей, увеличившись на 5%. Портфель кредитных карт прирос на 10%, до 2,3 млрд рублей.

Объем автокредитования вырос на 36% и превысил 1 млрд рублей. Всего за отчетный период жители оформили 1,3 тысяч автокредитов. Чаще всего клиенты приобретали новые машины – рост в этом сегменте на треть, почти до 900 млн рублей. На 18%, до 140 млн рублей выросли продажи подержанных авто.

Портфель привлеченных средств физлиц по итогам января-июня составил 121,6 млрд рублей (+2% с начала года). Наибольший рост в нем отмечается в инвестиционном направлении: портфель средств в данном сегменте вырос на 13% и составил 47,3 млрд рублей.

Общий корпоративный кредитный портфель по итогам первого полугодия составил 82,2 млрд рублей. Портфель привлеченных средств компаний и предприятий региона увеличился на 4%, до 56,8 млрд рублей. Портфель банковских гарантий превысил 18,4 млрд рублей, рост с начала года на 2%.

Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области, комментируя итоги отчетного периода, отметил: «ВТБ продолжает наращивать свою долю на региональном банковском рынке. Мы стремимся делать акцент, в первую очередь, на качественной работе с корпоративными и розничными клиентами, предлагая им комфортное обслуживание и удобный формат сотрудничества – при личной встрече или через онлайн-сервисы. При этом нам важны все категории пользователей наших продуктов и услуг, и взаимодействие с каждой из них мы стремимся выстраивать с учетом их потребностей и пожеланий. Например, сейчас мы развиваем работу с молодежью и пенсионерами, для которых разрабатываем адресные предложения. Также для розничных клиентов мы первыми в регионе совместно с самарским правительством реализовали уникальный проект «Карта жителя». С помощью этого нового продукта, который объединил в себе банковскую карту, транспортное приложение и возможность получения скидок по программам партнеров, пользователи смогут совершать повседневные операции в один клик».