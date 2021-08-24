Следователи помогли самарцу взыскать с работодателя долг в 313 тысяч рублей

В Самаре работнику задолжали 313 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи помогли работнику взыскать долг по зарплате в 313 тысяч рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, зарплату не платили с марта 2018 года по ноябрь 2019 года, накопив долг в 255 тысяч рублей, а также компенсационных выплат еще на 58 тысяч.

По факту случившегося в отношении директора «СК Альфа Регионстрой» возбудили уголовное дело, виновному грозило до трех лет лишения свободы.

После того, как началось расследование, работнику выплатили все деньги, которые были ему должны. Поскольку ущерб был полностью возмещен, расследование уголовного дела было прекращено.