Самарцев просят не жечь леса и поля - в регионе снова желтый уровень опасности

Вот к таким результатам приводит несознательность самарцев

В Самарской области 24 - 26 августа установлен желтый уровень погодной опасности. Жара вновь превышает 30 градусов. И это становится на самом деле опасно. Всю неделю в регионе горят леса, поля, торфяники. И ситуация может усугубляться, если люди не начнут вести себя ответственно.

- Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов), не поджигайте сухую траву на полях, не бросайте непотушенные спички или сигареты, - просят в МЧС.

Особенно обращаются к водителям: любой окурок, выброшенный на ходу из машины, может спровоцировать пожар, когда трава вспыхнет в одно мгновение. В ведомстве отмечают, что снизить число природных пожаров и ущерб от них сможет только сознательность каждого человека.

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