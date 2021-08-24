В Самаре ищут подрядчика для строительства надземного перехода на Московском шоссе

На Московском шоссе появится надземный переход Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ищут подрядчика для строительства надземного пешеходного перехода на 16-м км Московского шоссе. Соответствующая заявка размещена на сайте Госзакупок.

Подрядчику предстоит соорудить опоры перехода, сделать входные группы, пролетные строения, дождевую канализацию, переустроить подземные коммуникации, а также благоустроить территорию.

Работы необходимо завершить до октября 2022 года. Заявки принимают до 14 сентября этого года. Начальная цена контракта составляет 208,9 млн рублей.