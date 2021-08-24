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Общество24 августа 2021 12:52

В Самаре ищут подрядчика для строительства надземного перехода на Московском шоссе

Переход хотят построить за 208,9 млн рублей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На Московском шоссе появится надземный переход

На Московском шоссе появится надземный переход

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ищут подрядчика для строительства надземного пешеходного перехода на 16-м км Московского шоссе. Соответствующая заявка размещена на сайте Госзакупок.

Подрядчику предстоит соорудить опоры перехода, сделать входные группы, пролетные строения, дождевую канализацию, переустроить подземные коммуникации, а также благоустроить территорию.

Работы необходимо завершить до октября 2022 года. Заявки принимают до 14 сентября этого года. Начальная цена контракта составляет 208,9 млн рублей.