На берегу Волги в Самаре строят новые высотки

В Самаре строят высотки на берегу Волги. Фото - скриншот

В Самаре показали с высоты новые высотки, которые строят на берегу Волги. Видео на своем YouTube-канале разместил блогер "Самарский 163".

Речь идет о ЖК "Волжские огни", это два 24-этажных дома. Строительство идет в Октябрьском районе в границах улиц Конноармейской, Карла Либкнехта и Плотничного переулка.

В комментариях жители города недовольны местом расположения новых домов, считая, что новые высотки в городе "строят там, где хотят". Некоторые считают, вопросы нужно задавать не застройщикам, главная цель которых - заработать, а тем, кто выдает разрешение на строительство.

В комментариях также отметили, что очень странно внизу выглядит частный сектор на фоне таких огромных домов.