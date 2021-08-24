Аналитики МегаФона рассказали, как жители Самарской области предпочитают проводить отпуск

Cайты гостиничных порталов жители региона чаще проверяют в теплое время года. Фото: pexels.com

Жители Самарской области в этом году путешествовали за рулем зимой больше, чем летом. К такому выводу пришли аналитики Мегафона, изучив объем передачи данных, потраченный на сайты бронирования автомобилей и каршеринга. Показатели января превысил показатели июня почти на 10%. При заказе отелей ситуация совершенно иная, летний трафик обогнал зимний больше, чем на 80%.

Экономия на услугах экскурсоводов, возможность распоряжаться временем, не ориентируясь на travel-агентства, желание изучить малоизвестные направления, - все это дало жизнь тренду туристического каршеринга и бронирования автомобилей. Волжане его поддерживают и все чаще предпочитают заказывать авто на время отпуска, чтобы самостоятельно строить свои маршруты.

И зимой и летом жители области выбирали машины на специализированных порталах: Delimobil.ru, Rentride.ru Rentalcars.com.

А вот сайты гостиничных порталов жители региона с началом теплого времени года просматривали гораздо чаще, чем в январе. Летний трафик превысил показатели новогодних каникул на 84%.

Чаще всего выбирали отели и дома на Booking.com, Tvil.ru и 101hotels.com.

Популярность booking.com у абонентов МегаФона объяснить просто – при выборе жилья на этом сервисе клиенты компании в путешествиях по миру каждый день бесплатно получают час разговора и 1 ГБ интернет-трафика, а в поездках по России целый месяц безвозмездного общения.