В Самарской области за сутки по-прежнему более 400 заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 434 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся в областной столице, где 98 новых заболевших, и в Тольятти, где 87. В остальных городах и районах значительно меньше заразившихся. Так, не считая Самары и Тольятти во главе списка Отрадный (21), Нефтегорский район (20) и Чапаевск (15).

В регионе 21 новый летальный случай. Умерли 12 женщин в возрасте от 59-ти до 79-ти лет и 8 мужчин от 55-ти до 94-х лет. Большинство из них страдали сопутствующими заболеваниями.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 87 156 человек, из них выздоровели 75 803, умерли 3 067.