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Происшествия24 августа 2021 15:32

В Тольятти на бумажной фабрике погиб молодой рабочий

Причины гибели рабочего выясняют следователи
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Следователи выясняют причины гибели рабочего на бумажной фабрике

Следователи выясняют причины гибели рабочего на бумажной фабрике

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти на бумажной фабрике погиб 21-летний рабочий. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Следователи считают, что работника допустили на производство без необходимого инструктажа. В результате парень попал в движущийся механизм продольно-резательного станка и получил травмы, от которых в дальнейшем скончался.

По факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выясняются причины произошедшего.