Самарский «ОДК-Кузнецов» заключил контракт с Минобороны РФ на поставку двигателей для стратегических ракетоносцев

В течение двух лет ОДК-Кузнецов поставит Минобороны РФ восемь силовых установок

ПАО «ОДК-Кузнецов» заключила государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку партии двигателей для стратегических ракетоносцев Ту-160М на сумму 7,5 миллиардов рублей. В течение двух лет самарская двигателестроительная корпорация поставит восемь силовых установок для министерства.

- Двигатель НК-32 серии 02 для Ту-160М является одним из основных продуктов в линейке «ОДК-Кузнецов». Поставки новых моторов начались в августе 2020 года, - рассказали в корпорации.

Контракт был подписан в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». Свои подписи в документе поставили заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.