В Самаре напротив офиса «Т Плюс» на улице Маяковского спилили деревья

По словам ресурсников, деревья погибли из-за реагентов, и новые сажать нельзя. Фото: Яндекс.Карты

Жители Самары обратили внимание, что на улице Маяковского, 15 рядом с офисом филиала «Т Плюс» вырубили многолетние деревья. Горожане выразили возмущение в социальных сетях, но энергетики объяснили причину.

- Ради парковки для сотрудников спилили деревья. Я думал, что это шутка, но увы, - написал в социальных сетях житель Самары.

Представители энергетической компании прокомментировали данный поступок и объяснили причины.

- Деревья погибли из-за химических реагентов, которыми обрабатывают дороги зимой. Именно поэтому их пришлось спилить. В данном случае сажать новые деревья здесь тоже нельзя, так как земля отравлена, - ответили энергетики.