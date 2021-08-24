Общественники Самарской области внесли более 50 тысяч предложений в Народную программу «Единой России»

От Самарской области участие в создании Народной программы приняли более 205 тысяч человек

Штаб общественной поддержки «Единой России» был создан чуть больше двух месяцев назад, а уже стал центром консолидации усилий абсолютно разных общественных организаций, инициативных групп и граждан. За время существования штаба общественники Самарской области внесли более 50 тысяч предложений и инициатив в Народную программу.

- Сейчас уже заключено 36 соглашений с крупными областными структурами, с общественными организациями, - рассказала руководитель Штаба Регина Воробьева.

В копилку Народной программу от лица Штаба общественной поддержки поступают инициативы и предложения, которые напрямую связаны с адресной конкретной помощью для людей. Так, в штаб обратилась семья с ребенком инвалидом, которые обозначили проблему новостроек без учета потребностей маломобильных граждан.

- Пользуясь уже федеральной площадкой штаба, мы вышли с предложением в Народную программу, чтобы 10 процентов жилья в новостройках определять под лиц с ограниченными возможностями здоровья, - поделилась Регина Воробьева.

Стоит отметить, что в последние три года правительство Самарской области взяли уверенный курс на развитие региона с учетом интересов самих жителей. Предложения, которые поступают в штаб, так же положительно скажутся на развитие в будущем.