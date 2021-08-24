У жителя Самарской области пьяный односельчанин украл музыкальный центр и спрятал его в канаве

Магнитофон с колонками нашли в канаве недалеко от дома потерпевшего. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В дежурную часть полиции по Приволжскому району пришел житель села Спасское, который сообщил, что его ограбили. У 33-летнего мужчины из дома похитили музыкальный центр.

- В ходе осмотра придомовой территории стражи правопорядка обнаружили спрятанный в канаве музыкальный центр, который опознал заявитель. Криминалист осмотрел находку и снял отпечатки пальцев, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Позже полицейским поступила информация, что к ограблению может быть причастен 22-летний местный житель, которого в тот день соседи видели на месте преступления.

Молодого человека задержали, снятые с магнитофона отпечатки оказались идентичны. В ходе опроса он признался в совершении преступления и рассказал, что в тот день был в состоянии алкогольного опьянения. Он решил совершить кражу, пролез через забор в один из домов и похитил оттуда музыкальный центр с колонками. Похищенное он спрятал в канаве напротив дома, чтобы позже его забрать и продать.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит штраф или лишение свободы на срок до 6 лет.