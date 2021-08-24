Для получения выплат 10 тысяч рублей выпускникам Самарской области нужно подать заявление

Выплаты будут поступать в сентябре 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре 2021 выпускники 11-х классов, профессиональных образовательных организаций среднего образования Самарской области, поступивших в профессиональные образовательные организации среднего или высшего образования, получат единовременную денежную выплата в размере 10 тысяч рублей. Такое поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе ежегодного послания 2021 года.

В администрации Самары рассказали, как можно получить данную выплату. Для этого необходимо подать заявление в управление социальной защиты населения по месту жительства лично или в электронном виде на портале suprema63.ru. Подать заявление может сам выпускник, которому исполнилось 18 лет, либо его законный представитель.

Необходимый перечень документов для подачи заявления:

- свидетельство о рождении выпускника, паспорт выпускника (законного представителя);

- СНИЛС;

- документы об образовании и (или) о квалификации;

- номер и дата приказа о зачислении выпускника в образовательную организацию;

- реквизиты для перечисления выплаты.