В Самаре на День города 12 сентября 2021 года впервые пройдет автопарад и выставка редких мотоциклов

Ориентировочное время проведения мероприятия с 10:00 до 15:00

Авторадио Самара организует первый в городе автопарад и выставку редких мотоциклов. Мероприятие будет приурочено к 150-летию Константина Павловича Головкина, и пройдет 12 сентября 2021 года на День города.

- Автоколонна проследует по набережной, произведя яркое и незабываемое впечатление на жителей и гостей областной столицы. Любой желающий может принять участие и показать редкие модели и войти в историю города, - рассказали организаторы.

Колонна пройдет до площади, где будет организован музей авто-мото техники. Участников автопробега наградят памятными подарками. Ориентировочное время проведения мероприятия с 10:00 до 15:00.

Заявку на участие можно подать по телефону 228-00-99 или заполнить заявку на официальной странице Авторадио Самара в Вконтакте.