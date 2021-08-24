В Самарской области подвели итоги молодежного форума «iВолга-2021»

Самарская область стала победителем в командном рейтинге

24 августа 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым и заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андреем Платоновым подвели итоги Молодежного форума ПФО «iВолга». Делегацию из Самарской области признали самой активной на форуме.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки молодежный форум был проведен в режиме онлайн. Несмотря на то, что «iВолга» была дистанционной, организаторам удалось сохранить мощную образовательную программу и неформальное общение между участниками, обеспечить ту синергию идей и смыслов, которым всегда славился молодежный форум.

Губернатор Самарской области выразил надежду, что в следующем году форум удастся вернуть в привычный формат, а само мероприятие станет еще познавательнее и интереснее.

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что за неделю форума каждый из участников узнал много интересного, познакомился с новыми людьми и получил полезные навыки. Он пожелал каждому реализоваться в жизни и профессии.

В 2021 году форум объединил более 4,5 тысяч резидентов, свыше 55 тысяч зрителей из 77 регионов страны. Образовательный контент «iВолги » посмотрели более 600 тысяч раз.

Кроме того, для резидентов был проведен традиционный грантовый конкурс - конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи. В этом году призовой фонд составил 4,150 миллионов рублей и был распределен на три направления: «Выставка научных достижений», «Наука и инновации» и «Бизнес проекты».

Также были подведены итоги индивидуального зачета форума. Игорь Комаров объявил Самарскую область регионом-победителем в командном рейтинге.