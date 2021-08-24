Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что ситуация с крупными пожарами в Самарской области остается напряженной

В Борском районе продолжают бороться с огнем Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 24 августа 2021 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание по ликвидации природных пожаров на территориях муниципальных районов. Губернатор отметил, что ситуация с пожарами в Самарской области остается напряженной.

- В муниципальных образованиях, к сожалению, пока не удается локализовать природные пожары. Жаркая пора продолжается, – отметил глава региона.

В настоящее время пожарные подразделения, волонтеры и сотрудники лесной охраны продолжают бороться с огнем. По состоянию на 20 часов в Борском районе действуют три очага, один из которых на территории Бузулукского бора.

- В течение дня 24 августа, из-за сильного ветра возникло 8 новых очагов, шесть из которых – уже ликвидированы, - сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

На месте ЧП в Борском районе продолжают работать 8 расчетов федеральных подразделений и 4 расчета министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. С 5 до 14 часов работали 3 вертолета, с 16 часов к тушению пожаров был привлечен самолет Ил-76. Олег Бойко отметил, что к вечеру ветер утих, жара спала, но пожарные продолжают нести дежурство, чтобы ликвидировать возможность перехода низовых пожаров в верховые.

- На данный момент площадь активного горения и активного тления в национальном парке составляет менее 1 гектара, еще 5 – на территории государственного лесного фонда. Однако о локализации пожара пока говорить преждевременно, - отметили в ГУ МЧС.

Губернатор особенно отметил важность предстоящей ночи. Он подчеркнул, что необходимо держать границы, чтобы не выпустить огонь за пределы одного гектара.

- Давайте просчитаем возможную угрозу и при необходимости усилимся. Главное - ночью огонь удержать, потому что в это время суток тушить запрещено, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Но удержать огонь в границах, чтоб добить его днем, – это главная задача, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил главе Борского районе предоставить отчет об исполнении поручений, которые были даны вчера на встрече с пострадавшими в результате пожара людьми. В настоящее время в селе Немчанка восстановлено электричество, а завтра начнется работа по бурению скважины. Также в ближайшее время начнется расчистка территории, где сгорели дома и постройки.