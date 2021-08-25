До конца рабочей недели в Самарской области будет жарко

В Самарской области все еще жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца рабочей недели сохранится жаркая погода, сообщают в Приволжском УГМС. По данным синоптиков, в регионе будет до 31 градуса тепла.

Сейчас погоду в регионе формирует обособленная часть антициклона, который идет с северо-запада. Температура в регионе местами несколько снизилась, изнуряющая жара отступила. Однако, температура все равно выше 30-ти градусов тепла, но и до +40 уже почти не доходит.

В целом температура сейчас примерно на 7 градусов выше средних многолетних значений.