В Самаре на работе женщины оказались вежливее мужчин

На работе женщины вежливее мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре служба исследований сайта по поиску работы hh.ru выяснила, как друг к другу обращаются работники в разных сферах.

Как оказалось, женщины вежливее мужчин - 49% женщин обращаются на "Вы" к руководству и 19% - ко всем коллегам. При этом среди мужчин, соответственно, 44% и 14%.

Наиболее вежливые сотрудники работают в сфере образования и науки, где 47% работников общаются друг с другом на "Вы".

Самая неформальная атмосфера царит в сфере продаж и ресторанно-гостиничного бизнеса, где 44% работников со всеми на "ты".