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Общество25 августа 2021 6:26

В Самаре на работе женщины оказались вежливее мужчин

Абсолютно ко всем коллегам на "Вы" женщины обращаются чаще
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На работе женщины вежливее мужчин

На работе женщины вежливее мужчин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре служба исследований сайта по поиску работы hh.ru выяснила, как друг к другу обращаются работники в разных сферах.

Как оказалось, женщины вежливее мужчин - 49% женщин обращаются на "Вы" к руководству и 19% - ко всем коллегам. При этом среди мужчин, соответственно, 44% и 14%.

Наиболее вежливые сотрудники работают в сфере образования и науки, где 47% работников общаются друг с другом на "Вы".

Самая неформальная атмосфера царит в сфере продаж и ресторанно-гостиничного бизнеса, где 44% работников со всеми на "ты".